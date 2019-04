Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engenho explosivo encontrado em praia de Tróia. Autoridades já procederam à inativação

Marinha Portuguesa alerta para o "perigo inerente a este tipo de engenhos".

13:17

A equipa de prontidão de inativação de engenhos explosivos da Marinha neutralizou neste domingo um engenho fumígeno "extremamente perigoso devido à sua composição", em Troia, freguesia de Carvalhal, concelho de Grândola, anunciou a Marinha Portuguesa.



De acordo com o comunicado, o alerta foi dado por "um cidadão que detetou, durante a tarde, um engenho numa praia interior de Troia, situada no rio Sado, a montante do terminal dos 'ferryboats'".



O Comando-local da Polícia Marítima de Setúbal solicitou, após o alarme, "apoio à Marinha para que fosse empenhada uma equipa de inativação de engenhos explosivos dos Destacamento de Mergulhadores Sapadores Nº1", isolando o local, lê-se.



A Marinha Portuguesa alerta para o "perigo inerente a este tipo de engenhos, que, devido à confluência de diversas rotas marítimas e aéreas, é encontrado com alguma frequência na costa portuguesa e requer precauções no seu manuseamento", podendo gerar queimaduras quando em contacto com a pele.