Neve isola várias aldeias e fecha escolas no norte

Coberturas de parques de estacionamento desabam sobre carros em hipermercados.

Por Tânia Rei e Paulo Jorge Duarte | 01:30

O IP4 foi cortado, entre Campeã e Ansiães. Em Bragança, três estradas nacionais estiveram cortadas mais de 12 horas: a EN217, a EN316 e a EN315. Também a A4 esteve cortada durante parte da manhã, no sentido Mirandela/Macedo de Cavaleiros.



Além da neve, também o vento forte originou a queda de árvores.

Estradas cortadas, escolas fechadas, aldeias isoladas e acidentes causados por gelo nas vias foi o cenário vivido ontem no Norte do país, principalmente nos distritos de Vila Real e Bragança, após o forte nevão que caiu nas terras mais altas da região - e que chegou à cidade de Vila Real, que se vestiu de branco nove anos depois da última queda de neve registada.Em Bragança, os toldos de parques de estacionamento de dois hipermercados tombaram sobre várias viaturas.Muitas localidades de Mirandela, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães e Bragança estiveram sem luz elétrica - como aconteceu também em Sabrosa - e sem comunicações durante várias horas. As escolas funcionaram normalmente apenas em quatro dos doze concelhos do distrito de Bragança - Mirandela, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor e Torre de Moncorvo.Em Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Alijó, Sabrosa, Montalegre, Murça e Chaves, os alunos foram também dispensados das aulas.O trânsito esteve caótico em Trás-os-Montes. "Eu demorei mais de três horas a chegar a casa. Havia uma imensa fila de trânsito provocada por pequenos acidentes e apanhei um grande susto ao chegar a casa porque o carro escorregava e foi preciso pedir ajuda para conseguir chegar ilesa", disse aoAlexandrina Ferreira.