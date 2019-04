Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nevoeiro afeta ligações aéreas nos Açores

Já foi cancelada a ligação da SATA Air Açores, Ponta Delgada/Santa Maria/Ponta Delgada, com 150 passageiros.

11:17

O nevoeiro que se regista em algumas ilhas dos Açores obrigou esta sexta-feira ao cancelamento de uma ligação da SATA Air Açores entre São Miguel e Santa Maria, enquanto dois voos da Azores Airlines divergiram para a Terceira.



O porta-voz da companhia aérea açoriana SATA, António Portugal, explicou à agência Lusa que o nevoeiro está a condicionar, desde a tarde de quinta-feira, algumas ligações aéreas da transportadora, que cancelou esta sexta-feira já a ligação da SATA Air Açores (que realiza os voos entre as nove ilhas açorianas) Ponta Delgada/Santa Maria/Ponta Delgada, com 150 passageiros.



Também devido à fraca visibilidade no aeroporto de Ponta Delgada o voo desta manhã entre Boston (Estados Unidos da América) e a ilha de São Miguel divergiu para a Terceira, com 175 passageiros, indicou António Portugal.



Este voo é operado pela Azores Airlines, o ramo do grupo SATA para as ligações para fora do aquipélago.



António Portugal indicou ainda que devido ao nevoeiro em São Miguel o voo da Azores Airlines proveniente de Lisboa divergiu para a Terceira com 135 passageiros.