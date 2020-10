Nigeriano que liderava rede de burlas a ingleses detido em Lisboa

A Polícia Judiciária do Porto deteve, na região da Grande Lisboa, um cidadão nigeriano suspeito de liderar uma rede internacional que burlava ingleses com a venda de casas em território nacional.O esquema passava, numa fase inicial, por aceder às contas de correio eletrónico de advogados e de imobiliárias. Na posse de informação das casas - que estavam de facto à venda - e dos alvos, falsificavam emails, através dos quais pediam às vítimas, já com supostos contratos escritos, o envio de um determinado valor que servia de sinal. Convictos de que estavam perante legítimos agentes imobiliários e advogados, os lesados pagavam as maquias.A rede passava, então, para a fase seguinte, com transferências sucessivas de dinheiro em várias contas bancárias criadas em Portugal, tituladas por sociedades que foram constituídas só para esse efeito.No total, para já, a PJ chegou a cerca de 400 mil euros que a rede liderada pelo agora detido conseguiu sacar a vítimas britânicas, valor que foi apreendido pelos inspetores, que contaram com os importantes dados recolhidos pela Unidade de Informação Financeira da PJ.O processo nasceu no Norte, mas o detido estava, nesta altura, na Grande Lisboa. Levado a tribunal, fica em prisão preventiva. Em causa estão crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla informática transnacional.A investigação a esta rede internacional prossegue e a PJ admite que os valores possam ser bem superiores, já que há casos que poderão ainda estar apenas na esfera da Justiça inglesa, ou mesmo vítimas que ainda não se terão apercebido das burlas.