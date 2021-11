“O António Gomes fez a mistura e bebemos porque quisemos. Ninguém foi obrigado a beber”, afirmou esta quarta-feira, no Tribunal de Braga, João Nogueira, um dos homens que em 2019 ficou em coma depois de ter bebido uma mistura de vinho com álcool etílico.



A bebida provocou a morte de João Paulo Silva. O testemunho da vítima, na última sessão antes das alegações finais, veio contradizer a acusação, que responsabiliza o cozinheiro Paulo Ribeiro, de 35 anos, pela morte do sem-abrigo. O arguido já tinha contado a mesma versão.