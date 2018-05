Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“No hospital vimos que estava morto”, recorda pai de bebé morto na Torre Grenfell

Logan, de origem portuguesa, morreu na barriga da mãe no incêndio que vitimou 72 pessoas.

08:31

Logan Gomes, o bebé de origem portuguesa que deveria ter nascido em agosto mas morreu na barriga da mãe no incêndio da Torre Grenfell, em Londres, tornou-se esta segunda-feira um símbolo da tragédia devido às declarações do pai no primeiro dia de depoimentos para o inquérito oficial à tragédia que vitimou 72 pessoas.



"Ele ia ser a minha estrela. Conseguimos escapar do fogo, mas depois, no hospital, percebemos que tinha morrido", contou Márcio Gomes enquanto a mulher Andreia chorava.