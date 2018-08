Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noite Branca de Braga à espera de meio milhão

Concertos de GNR, Salvador Sobral e Gisela João prometem enchentes na cidade.

Por Fátima Vilaça | 08:38

Mais de meio milhão de pessoas são esperadas na cidade de Braga para a Noite Branca que conta com mais de 90 iniciativas, num total de 48 horas de música, arte e cultura, de sexta-feira, 31 de agosto, até à noite de domingo, dia 2 de setembro.



Este ano, o encerramento do evento conta com um espetáculo singular, no domingo, às 18h00, no Largo do Município, que promete reunir num só palco dezenas de vozes da cidade, num ‘megacoro’ com mais de 70 participantes.



Este é apenas um dos mais de 90 eventos que estão a ser preparados para aquela que é a mais longa das noites de Braga. Pelos quatro palcos distribuídos pela cidade dos arcebispos passam grandes nomes do panorama musical português. Salvador Sobral, Gisela João, José Cid e GNR são alguns dos exemplos de concertos agendados, mas há muitos mais: David Fonseca, Manel Cruz, Moullinex e Linda Martini são também propostas para as milhares de pessoas esperadas em Braga, para um fim de semana sem parar. Todos os espetáculos têm entrada gratuita.



Mas nem só de música se faz a Noite Branca de Braga. À semelhança dos anos anteriores, a programação é variada e pensada para todos os públicos. Há, por exemplo, um programa preparado para os mais novos, no Largo do Pópulo, mas que que se estende a outros locais como o Mosteiro de Tibães, os Museus D. Diogo de Sousa e Biscaínhos, assim como a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, onde os mais novos podem assistir e participar em oficinas de teatro, mimo e marionetas.



A novidade deste ano da Noite Branca de Braga é a preocupação com o meio ambiente. A organização quer reduzir a utilização de plásticos e optou por distribuir copos reutilizáveis.