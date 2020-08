Noite de álcool acaba em emboscada mortal em Lamego

O álcool poderá ter sido o gatilho para Henrique Carvalho, de 63 anos, ter matado a ex-mulher, Ana Maria Melo, com oito tiros.



Na casa do homicida continuam os garrafões que mostram uma noite ‘difícil’. "Ele esteve a regar até às cinco da manhã e bebia muito vinho. Traziam-lhe, a cada passo, vários garrafões", conta Maria Almeida, vizinha.

Menos de três horas depois, no dia 14, Henrique Carvalho matou a vítima à frente de uma amiga que a acompanhava para o trabalho e que sofreu ferimentos, numa emboscada em Lalim.



E, 14 dias depois do crime, a Polícia Judiciária de Vila Real e a GNR de Lamego continuam sem rasto do homicida. Ainda assim, durante o dia de esta quarta-feira, houve várias notícias sobre o seu avistamento, que não foram confirmadas.

Em Lalim, todos querem saber onde está Henrique Carvalho, de forma a recuperarem a tranquilidade. No jogo do ‘rato e do gato’, o homicida está claramente a ganhar.

A GNR continua a fazer patrulhas apeadas e a Polícia Judiciária permanece menos visível no terreno, mas a tentar reconstituir os passos de Henrique Carvalho.



Para já, sem êxito, mas numa operação que se irá manter.