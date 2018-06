Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noivo detido por violação antes de casar em Viana do Castelo

Procuradora do Ministério Público decidiu libertar o pai e filho sem os levar ao juiz.

Por Fátima Vilaça | 01:30

A Polícia Judiciária de Braga deteve pai e filho, de 40 e 21 anos, suspeitos de terem violado uma rapariga de 16 anos, num hotel de Viana do Castelo, após uma festa.



O mais novo, que vive em Inglaterra desde a altura do crime, voltou no início desta semana a Portugal para casar. Foi surpreendido pelos inspetores da PJ quando se dirigia para a Conservatória do Registo Civil.



Os dois homens estavam a ser investigados desde a altura do crime, em 2016. Foram esta quarta-feira levados para o Tribunal de Viana do Castelo. No entanto, por opção da procuradora do Ministério Público, não foram presentes a um juiz de instrução criminal.



Foram interrogados pela magistrada e acabaram por ser libertados, sujeitos apenas à medida de coação mais branda - termo de identidade e residência.



PORMENORES

Embebedaram a vítima

Os homens são suspeitos de, após uma festa em que ofereceram uma grande quantidade de bebidas alcoólicas à jovem, terem levado a menor para um hotel, onde a violaram.



Abandonada ferida

A vítima foi depois abandonada no quarto, com lesões em várias zonas do corpo. Chegou mesmo a ter de receber assistência hospitalar.