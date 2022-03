Carlos Pereira, de 27 anos, residente em Prova, Oliveira de Frades, ia casar a 19 de março e batizar a filha bebé, com quase um ano, no mesmo dia. Na noite de sábado reuniu os amigos na Casa do Povo da aldeia vizinha de Fornelo numa festa de despedida de solteiro. A confraternização ainda estava a decorrer quando o noivo saiu de carro com um amigo, tendo sofrido um acidente que lhe causou a morte.