Nome dos suspeitos da morte de Mota Jr circulam na Internet

Os nomes dos alegados suspeitos do homicídio de David Mota começaram esta sexta-feira a circular nas redes sociais. Depois de terem surgido fotografias, nas quais se identificam alegados pertences do rapper, como o boné e anéis, a identificação dos suspeitos é agora partilhada por amigos e conhecidos do rapper, de 28 anos."Fugiu para Inglaterra no dia 19 de março. Foi o ... quem o matou. Ele fez isso com o ... e prometeu-lhe dinheiro. Não era suposto matarem o Mota. Eles queriam roubar o dinheiro e o ouro do Mota", lê-se na conversa que foi partilhada nas redes sociais e que, entretanto, se tornou viral. A PJ está no terreno desde a primeira hora. Já interrogou a família e a testemunha do crime. Cruzou várias informações até chegar aos três suspeitos.Mota Jr, de 28 anos, era seguido por milhares de pessoas nas redes sociais. Só na página de Instagram, contava com mais de 150 mil seguidores. Os vídeos musicais também tinham milhares de visualizações.