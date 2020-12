A nomeação de 18 magistrados para o cargo de juiz-presidente está a gerar polémica. Em causa está o facto de alguns juízes terem sido nomeados sem concluírem a formação criada para o efeito. Há mesmo o caso de um juiz que terá sido nomeado sem ter conseguido vaga no curso.Muitos dos candidatos excluídos já impugnaram as decisões do Conselho Superior de Magistratura e dois deles avançaram com uma providência cautelar junto do Supremo Tribunal de Justiça.