Nordeste Transmontano exige novas ferrovias

Comunidade Intermunicipal pretende recuperar linhas férreas do Sabor e do Tua.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:42

O Nordeste Transmontano está praticamente sem transportes ferroviários. As linhas férreas do Sabor e do Tua, que atravessam o distrito de Bragança, estão ao abandono e a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes exige que estas duas ferrovias sejam recuperadas para fins turísticos e comerciais – intenção que foi já transmitida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.



"Nesta recuperação há um duplo conceito: transformar os antigos canais ferroviários em ciclovias ou linhas ferroviárias viradas para o turismo, o que ao mesmo tempo é uma forma de revitalizar estes equipamentos e criar uma nova oferta turística", explicou Artur Nunes, presidente da Comunidade Intermunicipal.



Os percursos do Sabor e do Tua estão num elevado estado de degradação. As estações estão em ruínas, os carris estão levantados, o material de apoio foi destruído e os azulejos foram arrancados. Apenas algumas estações, como são os casos de Bragança e Mirandela, foram nos últimos anos recuperadas.



O presidente da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes acredita que a recuperação das linhas do Sabor e do Tua pode trazer outra "pujança" económica ao distrito de Bragança.



Diversas entidades de cooperação transfronteiriça reclamaram já uma ligação ferroviária que ligue Zamora, Espanha, ao Porto de Leixões, para potenciar a indústria do turismo e o transporte de mercadorias.



"Não é preciso um comboio de alta velocidade, mas uma ferrovia que aproxime territórios, populações de aldeias, vilas e cidades", vincou Artur Nunes, considerando que tem existido um desinvestimento por parte do Governo e que espera que a nova ferrovia conste do plano nacional.