Notas falsas preocupam comerciantes do Marco de Canaveses

Os comerciantes do Marco de Canaveses estão em alerta com a crescente circulação de notas falsas nas lojas do concelho. A situação foi já detetada em três estabelecimentos comerciais e está a gerar cada vez mais preocupação.As notas falsas que têm circulado são todas de baixo valor, quase sempre de 10 euros.O dinheiro falso é usado para pagar compras, mas em alguns casos os comerciantes também chegaram a dar troco.Estes casos têm ocorrido sempre a horas de maior afluência, em momentos em que os comerciantes dispõem de menos tempo para fazer a verificação das notas.