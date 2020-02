Juízes viciam processo judicial contra Correio da Manhã

O antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), Luís Vaz das Neves, é suspeito de viciar o sorteio de vários processos, incluindo um contra jornalistas do Correio da Manhã, a pedido do juiz Rui Rangel, arguido na Operação Lex por suspeitas de corrupção.A análise da PJ ao telemóvel de Rangel revelou várias mensagens comprometedores, citadas esta quinta-feira pela TVI. Vaz das Neves poderá vir a ser constituído arguido por suspeitas de prevaricação e denegação de justiça. "Aquilo do CM já chegou à Relação. Vai ser distribuído na terça", enviou Rangel a Vaz das Neves. O antigo presidente da TRL respondeu assim: "Manda-me o número do processo para que possa pedir que isto não seja já distribuído sem eu regressar".Mais tarde, o desembargador voltou a insitir no assunto. "Não posso ser de novo injustiçado só porque me chamo Rui Rangel. (...) Controla a situação. Estou muito preocupado".