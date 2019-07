Nova campanha alerta condutores para o risco de quem das equipas de intervenção que trabalham nas estradas

Uma campanha de segurança rodoviária para alertar os condutores para os riscos que correm as equipas de intervenção que trabalham nas estradas e autoestradas portuguesas arranca esta segunda-feira e vai prolongar-se até 15 de setembro, envolvendo entidades públicas e privadas.Denominada "Respeite quem trabalha na estrada", esta campanha foi criada conjuntamente pelas entidades que desenvolvem o seu trabalho nas vias portuguesas, concretamente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Ascendi, a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Polícia de Segurança Pública (PSP).Com esta iniciativa, as entidades envolvidas pretendem sensibilizar os condutores para o risco que correm as suas equipas e para o potencial impacto dos acidentes, que os automobilistas poderão provocar se não adotarem comportamentos de condução segura."Esta campanha de segurança rodoviária faz parte de uma estratégia mais ampla que estas entidades têm vindo a desenvolver ao nível da segurança das suas equipas, servindo para atuar numa variável que não controlam: comportamentos dos condutores", afirmam estas entidades em comunicado.Segundo as mesmas fontes, "o princípio é estar junto dos condutores, criar uma nova consciência e apelar à atenção e ao respeito por quem trabalha na estrada através de uma mensagem forte e diferente, ilustrada por representantes das várias entidades que, todos os dias, trabalham para que as vias de circulação se mantenham nas melhores condições".A decorrer entre 15 de julho e 15 de setembro, a campanha vai dar a conhecer, em áreas de serviço das autoestradas da rede Ascendi, o impacto real de um sinistro expondo viaturas sinistradas da Ascendi, da GNR, do INEM, dos Bombeiros e da PSP.Em simultâneo, estas equipas que intervêm nas infraestruturas vão partilhar a sua visão e distribuir folhetos de alerta para a segurança dos trabalhadores e de sensibilização para a adoção de comportamentos de condução correta por parte dos condutores.Adicionalmente, além de um 'spot' publicitário de rádio, será lançada uma rubrica na Rádio TSF com dicas de segurança rodoviária e alguns testemunhos das entidades envolvidas.