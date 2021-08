O filho de Rosa e Luís Miguel Grilo, hoje com 15 anos, dormiu duas noites em casa com o cadáver do pai escondido na garagem.Na versão de Rosa, depois de assassinar o marido a tiro, a 15 de julho de 2018, guardou o cadáver durante três dias na casa de banho da garagem. No dia do homicídio, o menor dormiu com a tia, Júlia Grilo, na Costa de Caparica, em Almada, tendo regressado a casa no dia seguinte. O corpo de Luís só terá sido retirado de casa no dia 18.