Nova equipa do SEF busca terroristas no aeroporto de Lisboa após atentado na Áustria

Uma equipa criada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para combater o tráfico de seres humanos, e que entrou em funções na semana passada no Aeroporto de Lisboa, fiscalizou voos vindos da Áustria e de outros países do Centro da Europa em busca de suspeitos do atentado que matou quatro pessoas e feriu 24 no dia 2 deste mês, em Viena.O CM apurou que a Unidade de Terceira Linha (U3L), constituída por oito inspetores e coordenada por um inspetor-chefe, agiu após receber informações internacionais de que poderiam estar em fuga participantes no plano terrorista levado a cabo por Kujtim Fejzulai.O jovem de 20 anos, com nacionalidade da Macedónia do Norte e austríaca, foi abatido pela polícia pouco depois de ter disparado contra as vítimas, que matou e feriu. No entanto, nos dias seguintes, as polícias austríaca e suíça prenderam 16 pessoas, suspeitas de estarem ligadas ao atentado.A suspeita de que a célula terrorista possa ter outros membros ainda por localizar levou os operacionais da U3L a passar a pente fino vários voos, durante toda a semana passada. Não terão sido feitas detenções.