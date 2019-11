Nova lei orgânica da Polícia Marítima é para avançar

Há vários anos que os profissionais da Polícia Marítima reclamam pela alteração dos estatutos daquela força policial. João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, afirmou este domingo aos jornalistas que o assunto está a ser analisado pelo governo."Temos um conjunto de ideias que irão fazer parte de uma nova lei orgânica da Polícia Marítima para os tempos mais próximos e vamos evoluindo com o tempo" disse o governante, que presidiu às cerimónias dos 100 anos da Polícia Marítima, realizadas em Quarteira, no Algarve.Contactado pelo, Aníbal Rosa, porta voz da Comissão Administrativa Permanente da Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima (ASPPM), referiu que "a alteração dos estatutos anda a ser debatida desde 2015, no entanto, nada tem sido alterado".Durante as cerimónias, o ministro anunciou ainda que está previsto um reforço de efetivos de forma a modernizar os quadros desta força policial, num aumento de 10%, números que preocupam a ASPPM. "São número irreais, esse aumento de efetivos não faz jus às saídas previstas até 2022", acrescentou o dirigente associativo.No ano 2018, entraram 39 agentes na Polícia Marítima, o que não acontecia há mais de uma década. Foi já autorizada a abertura de um concurso para a entrada de mais 25 agentes, para completar o quadro de pessoal requerido.A Polícia Marítima assume um papel de relevo no que toca à proteção dos recursos marinhos à deteção e investigação de crimes contra a biodiversidade, de poluição ou de tráficos ilegais, realizando atividades de vigilância e fiscalização.