Nova pena a Manuel Godinho suspensa por 3000 euros

O sucateiro Manuel Godinho, principal arguido do processo Face Oculta, foi esta segunda-feira novamente condenado, desta vez a uma pena suspensa de quatro anos de prisão, em Santa Maria da Feira, por ter tentado desviar 56 mil euros de uma empresa que geria, para evitar cobranças fiscais.O presidente do coletivo de juízes justificou a suspensão da pena com o facto de, à data dos crimes, em janeiro de 2017, o arguido não ter antecedentes. Para evitar que a punição se torne efetiva, tem de pagar 3 mil euros aos bombeiros da Feira.O tribunal declarou ainda como perdidos a favor do Estado os 56 mil euros, montante que resultou do reembolso de impostos pagos pela empresa de sucatas, já insolvente, e que tinham sido impugnados judicialmente, com o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro a decidir pela anulação da liquidação.Para fazer chegar o dinheiro à sua posse, Godinho usou a namorada de um dos filhos e uma advogada - coarguidas no caso e também condenadas a penas suspensas, sob condição do mesmo pagamento à corporação da Feira.Este é o quarto processo em que Godinho é condenado - esta segunda-feira não esteve em tribunal a ouvir o acórdão por crimes de abuso de confiança agravado e branqueamento de capitais - e que deriva do Face Oculta.No caso principal levou 13 anos de prisão. Continua em liberdade, já que alguns crimes prescreveram, pelo que aguarda nova audiência de determinação de cúmulo jurídico.