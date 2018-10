Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova pousada no Algarve vai criar 30 postos de trabalho

Concessão atribuída pela autarquia ao grupo Pestana terá a duração de 30 anos.

Por Rafael Duarte | 08:59

Já arrancaram as obras da nova Pousada de Portugal em Vila Real de Santo António. Segundo o CM conseguiu apurar, a concessão será atribuída ao grupo Pestana durante 30 anos e será paga mensalmente à autarquia e à empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana. O promotor privado irá suporta a requalificação integral dos edifícios.



Segundo a Câmara de Vila Real de Santo António, a nova pousada deverá gerar 30 novos postos de trabalho. A unidade, que ficará sediada em quatro imóveis da praça Marquês de Pombal, irá contar com 57 quartos e ainda com um restaurante e uma sala de eventos.



O projeto hoteleiro está alicerçado na história do concelho e, de acordo com a autarquia, procura criar "um novo segmento turístico baseado no património e na cultural local".



Conceição Cabrita, presidente da autarquia, refere que "o trabalho de requalificação levado a cabo no centro histórico de Vila Real de Santo António e no seu património" está na origem desta aposta do grupo Pestana, que investiu no concelho e na valorização do seu património.



Questionada pelo CM, fonte da autarquia destacou precisamente a importância do património e lembrou a importância da obra, no sentido de "revitalizar os imóveis do centro histórico, nomeadamente da praça Marquês de Pombal, e, por isso, valorizar o património pombalino".



A Câmara de Vila Real de Santo António garantiu também que as obras, que têm um custo total a rondar os três milhões de euros, já arrancaram e espera-se que tenham a duração de cerca de um ano.



Esta será a quarta Pousada de Portugal na região do Algarve.