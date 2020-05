Novamente desaparecida menor do Montijo encontrada em Coruche há 19 dias

Erica Casimiro, 16 anos, fugiu de casa, no Montijo, pela primeira vez no dia 4 de maio. Foi acompanhada de um amigo da escola, de 14, e alegadamente com ajuda de familiares do rapaz que a menor fugiu de cada dos pais naquele dia. Foi entregue por familiares do jovem, três dias depois, no posto da GNR de Coruche, Santarém.Esta segunda-feira, a menor - que alegou às autoridades ter fugido por sofrer maus-tratos do pai - voltou a sair de casa por volta das 11h00, ao que tudo indica novamente aliciada pelo amigo menor. "O tio do miúdo é que veio cá de carro ao Montijo buscar a minha filha. Eles voltaram a raptá-la", explicou a mãe ao CM.Segundo a família da menor, a GNR já voltou à casa de Coruche, onde a jovem esteve no período em que esteve desaparecida, entre 4 e 7 de maio, mas Erica não estava lá. As autoridades continuam a tentar localizar a jovem.