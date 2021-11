Autoridade Tributária faz buscas no escritório do empresário de futebol Bruno Macedo

Autoridade Tributária, Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre estão neste momento a fazer buscas em mais uma operação que visa os negócios do futebol. Nesta ação o alvo é puramente tributário, mas poderão estar em causa fraudes de quase duzentos milhões de euros.É mais uma ação no âmbito do processo Fora de Jogo, cujas primeiras buscas aconteceram há mais de um ano. O Sporting de Braga, dirigentes e advogados voltam a ser visitados pelas autoridades que querem recolher mais elementos.A Autoridade Tributária está ainda a fazer buscas no escritório do empresário de futebol Bruno Macedo.Em atualização