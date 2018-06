Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas buscas por mulher desaparecida em Montalegre

Família não baixa os braços e já ofereceu cinco mil euros a quem detetar o paradeiro da mulher.

Decorreram durante segunda-feira novas buscas para tentar localizar Ana de Fátima Gil Gonçalves, de 79 anos, desaparecida a 16 de abril na localidade de Frades do Rio, concelho de Montalegre.



Miguel Monteiro, segundo-comandante dos bombeiros locais explicou que a operação decorreu na barragem de Sezelhe e envolveu dez operacionais. "Colocámos o nosso barco na água e um dos nossos homens mergulhou em alguns pontos a fim de tentarmos encontrar alguma pista sobre a idosa, enquanto os outros elementos percorreram as margens", explicou ao CM.



Dois meses depois do desaparecimento, a família não baixa os braços e já ofereceu cinco mil euros a quem detetar o paradeiro da mulher.