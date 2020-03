Novas fardas para o SEF por 443 mil euros

O Ministério da Administração Interna lançou um concurso público para a aquisição de fardas e distintivos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O investimento previsto é de 443 mil euros.

Em despacho esta sexta-feira publicado em Diário da República, é delegada na diretora-nacional do SEF, Cristina Gatões, a condução das negociações com as empresas que apresentarem propostas. A ideia é dotar o efetivo de uma farda comum, que esteja equipado com o distintivo desta força de segurança.