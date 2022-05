Imagens obtidas pela CMTV mostram agressões que aconteceram na noite do homicídio de Igor Silva junto ao Estádio do Dragão, em cima de um contentor que pertence aos Super Dragões. Os confrontos não estão diretamente relacionados com o homicídio.Um dos protagonistas destas novas imagens é Gonçalo, de 21 anos, filho de Fernando Madureira, também conhecido por "Macaco".









