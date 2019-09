Novas imagens mostram momento em que PSP é agredido por casal em Rio de Mouro

Dois agentes da PSP foram chamados para travar uma discussão entre uma mulher, que tem a cargo a neta, e a mãe da criança, em Rio de Mouro, Sintra, na tarde de sábado. Mas enquanto tentava acalmar os ânimos, um dos polícias, de 35 anos, acabou agredido pela mulher descontrolada e pelo companheiro da agressora. Sofreu também uma queda e ficou ferido. O casal foi detido e o agente hospitalizado.teve acesso às imagens da agressão e do momento em que o agente cai no chão após agressão.A agressão contra o agente da PSP da esquadra de Rio de Mouro é apenas uma das centenas registadas só este ano.Segundo os dados a que oteve acesso, só nos primeiros seis meses do ano, 391 elementos da PSP ficaram feridos em serviço – na maioria dos casos situações de agressão, o que dá uma média superior a dois polícias feridos por dia.