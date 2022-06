Os adeptos do Benfica e do Sporting envolveram-se em confrontos após o jogo de futsal na quarta-feira, entre ambas as equipas.Os momentos de tensão aconteceram nas Laranjeiras, em Lisboa, e segundo apurou ojunto de fonte da polícia, alguns adeptos acabaram por provocar danos numa viatura.O jogo de futsal acontecera na Luz, nesta que foi uma partida em que os leões venceram as águias por 4-3.