Novas imagens a que o CM teve acesso mostram a violenta agressão a Igor, o jovem que depois de espancado foi esfaqueado até à morte junto ao estádio do Dragão, durante os festejos do título do FC Porto, por elementos da claque Super Dragões.



No vídeo exclusivo, é possível ver um grande grupo de adeptos a subir para cima de um pré-fabricado, habitualmente usado pelos Super Dragões para guardar mechandise, no topo do qual está Igor já a ser agredido.









