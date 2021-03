Encontrado ADN de outro homem na faca usada para desmembrar jovem no Algarve

O coletivo de juízes envolvido no processo das ex-namoradas que desmembraram e mataram Diogo Gonçalves, no Algarve, recebeu um novo relatório da Polícia Científica da Polícia Judiciária sobre a faca utilizada no homicídio.De acordo com as informações divulgadas, foi detetado o ADN de um terceiro elemento, masculino e não identificado, na arma do crime.As arguidas, Maria Malveiro e Mariana Fonseca, não se pronunciaram até ao momento sobre o envolvimento de um terceiro elemento no crime.O julgamento das ex-namoradas foi entretanto suspenso.À saída do tribunal de Portimão, Tânia Reis, advogada de Maria Malveiro, mostrou-se indignada com o surgimento do relatório da PJ no dia das alegações finais. O julgamento foi remarcado para 13 de abril.Já João Grado, advogado de Mariana, considerou que o novo dado encontrado não deverá alterar o rumo do caso.