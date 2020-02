Novas testemunhas arroladas por Rosa Grilo depõem sobre morte do triatleta

Tribunal de Loures,

Recorde que o crime, que ocorreu em 15 de julho de 2018, terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima - 500.000 euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.

Decorre esta terça-feira a inquirição de mais duas testemunhas, nono âmbito do caso da viúva Rosa Grilo. Estas duas testemunhas foram arroladas pela mulher que está acusada do homicídio do triatleta Luís Miguel Grilo.Esa terça-feira, o tribunal deverá ainda tentar marcar as alegações finais deste julgamento para a próxima semana.Em declarações aos jornalistas à entrada do Tribunal de Loures,João de Sousa manifestou muita vontade em ser ouvido esta terça-feira, uma vez que revelou ter analisado o processo e ter detetado incongruências.O perito que encontrou o projétil em casa de Rosa Grilo quer agora contestar o relatório da autópsia e pediu uma nova perícia.A viúva arrisca 25 anos de prisão por ser a principal suspeita da morte de Luís Miguel Grilo. O amante de Rosa, António Joaquim, também envolvido do caso, encontra-se atualmente em liberdade.