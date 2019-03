Nove anos de prisão para casal que usava filhos para fazer falsos peditórios

Advogado dos arguidos considera pena "excessiva".

16:02

menores estrangeiros andaram durante seis anos a furtar e a mendigar em Portugal por imposição dos próprios pais, que assim lucraram mais de 170 mil euros, acusa o Ministério Público (MP) do Porto.



O esquema manteve-se entre janeiro de 2011 e abril 2017 e o casal atuou em conluio com o namorado de uma das suas filhas, que é igualmente arguida no processo.

O casal que estava acusado de obrigar os filhos a fazer peditórios falsos foi esta sexta-feira condenado, no Tribunal de São João Novo, no Porto, a nove anos de prisão. Em declarações à, o advogado de defesa considerou a pena "excessiva".O casal foi condenado pelos crimes de tráfico de pessoas, maus tratos e utilização de menores para mendigar.Recorde-se que quatro