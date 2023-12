Nove anos de prisão por dois tiros à queima-roupa em Santarém

Um reformado, de 68 anos, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por disparar dois tiros à queima-roupa sobre um homem com quem tinha tido uma discussão fútil, numa situação de trânsito no Vale de Santarém.





O caso ocorreu a 23 de setembro de 2022, quando o arguido conduzia o seu veículo na Rua do Pombal, e, sem reparar no sinal de Stop, quase atropelou o outro homem. A vítima encontrou o carro, centenas de metros mais à frente, estacionado à porta de uma casa. Colocou a mão no capô para verificar se o motor estava quente. O homem, um segurança noturno de 34 anos, fixou a matrícula e já seguia para casa quando, de repente, o arguido surgiu ao volante do carro e tentou atropelá-lo.