Nove anos de prisão por inventar grávidas para sacar 631 mil euros

As lágrimas derramadas durante o julgamento pela ex-funcionária da Segurança Social, que criou perfis falsos de grávidas e mães para receber o abono de família, não foram "suficientes para revelar arrependimento", considerou esta terça-feira o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra, que lhe aplicou nove anos de cadeia.O juiz sublinhou, na leitura do acórdão, que "não basta confessar os factos para demonstrar arrependimento", ao lembrar que não houve da parte da arguida "qualquer manifestação efetiva de tentar reparar" a situação. A mulher, de 50 anos, que trabalhava no centro distrital de Coimbra da Segurança Social até ser demitida após um processo disciplinar, apropriou-se de 631 mil euros entre 2014 e 2018, apurou a investigação da PJ do Centro.O tribunal condenou-a agora a pagar esse valor à Segurança Social, já que apenas foi possível recuperar quatro euros. Com acesso ao sistema informático, a então funcionária criou perfis falsos de mulheres grávidas e mães para receber o abono de família pré-natal e para crianças e jovens. A defesa da arguida vai recorrer da decisão.