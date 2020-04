Nove arguidos acusados por pancada e tiroteio em marisqueira de Paio Pires

O Ministério Público acusou esta semana nove participantes na rixa numa marisqueira em Paio Pires, Seixal, e na tentativa de homicídio que aconteceu alguns dias depois, como retaliação, em agosto do ano passado.Os arguidos estão acusados de homicídio qualificado tentado, ofensa à integridade física, arma proibida e dano. A acusação refere que, no dia 23 de agosto, na marisqueira, agrediram funcionários e arremessaram garrafas, cadeiras e mesas. Um deles disparou para o ar.Logo no dia 27, foram a um prédio também em Paio Pires para matar o dono da marisqueira. Efetuaram dezenas de disparos, que atingiram quatro apartamentos habitados. Foram todos detidos pela PJ de Setúbal e oito deles estão em prisão preventiva.