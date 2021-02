Nove casas assaltadas em Mira

Uma vaga de assaltos a residências durante o fim de semana no concelho de Mira está a assustar a população. Só numa rua de Seixo de Mira foram assaltadas nove casas. O alvo dos ladrões têm sido as casas de pessoas que se encontram emigradas, de onde chegam a levar portões e portadas das janelas.



Os suspeitos atuam pela calada da noite e aproveitam o factos de as casas estarem desabitadas e não terem vizinhos próximos. De algumas dessas habitações foram levadas roupas, louças e eletrodomésticos. A GNR está a investigar .

