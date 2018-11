Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove condenados por tráfico de droga em Faro e Olhão

Penas vão de um ano e seis meses a seis anos, mas cinco delas vão ficar suspensas.

Por Tiago Griff | 10:09

Nove pessoas - seis homens e três mulheres - foram esta segunda-feira condenadas, no Tribunal de Faro, por tráfico de droga, mas apenas quatro ficaram com penas de prisão efetivas. Os arguidos, entre os 30 e os 57 anos, vendiam cocaína e heroína nas cidades de Olhão e Faro e têm ligações familiares.



‘Café do Bom’, ‘Tinto e Branco’, ‘Leite e Castanha’ e ‘Ferramenta da Boa’. Estas eram algumas das expressões, apanhadas nas escutas da investigação da GNR, que os arguidos usavam, em conversas telefónicas e mensagens, para se referirem à cocaína e heroína que traficavam numa tentativa de enganar as autoridades.



Acabou por não ser suficiente e ontem a juíza decidiu mesmo condená-los a todos a penas de prisão entre o um ano e seis meses e os seis anos. No entanto, apenas quatro dos arguidos, considerados autores e coautores das operações, é que vão cumprir penas de prisão efetivas, sendo que os restantes cinco, que apenas vendiam a droga na rua, ficaram com penas suspensas.



Apesar de existir apenas um processo, foi deduzido que se tratava de duas operações de tráfico de estupefacientes distintas, com locais e clientes diferentes, que se realizavam entre as cidades de Olhão e Faro.



Estes negócios fizeram-se entre finais de 2016 e agosto de 2017, altura em que as autoridades avançaram com as detenções e apreensão de quase três mil doses de estupefacientes.



Vendidos exclusivamente no Algarve, os estupefacientes eram comprados em Lisboa.