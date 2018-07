Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze crianças assistidas por suspeita de intoxicação alimentar em Mira

Autoridades estão a tentar apurar o que poderá ter acontecido no campo de férias.

11:47

Onze crianças que participavam num campo de férias na Praia de Mira foram esta quinta-feira socorridas por uma equipa médica do INEM por apresentarem um quadro clínico compatível com uma intoxicação alimentar, disse o comandante dos Bombeiros de Mira. Uma das crianças foi transportada para o Hospital Distrital de Aveiro.



Segundo o comandante Nuno Pimenta, os Bombeiros de Mira e uma equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal, apoiados por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), ocorreram ao local a meio da manhã, quando as crianças, "todas na casa dos dez anos", apresentaram um quadro clínico de vómitos, diarreia e mal-estar.



Antes da chegada ao local das forças de socorro e da Proteção Civil municipal, um dos jovens foi transportado "por precaução" ao Hospital Distrital de Aveiro, onde e. Os restantes jovens estão a ser "objeto de uma triagem no local" feita pelos médicos do INEM.



O campo de férias estava a decorrer nas instalações da Casa da Sagrada Família (conhecida na região como a casa das Zitas), mas a organização pertencia a uma associação independente, sem qualquer relação com a instituição religiosa que aluga quartos para férias à saída sul da praia.



Para além da assistência prestada às crianças, as equipas médicas, de proteção civil e da GNR que se encontram ainda no local estão a tentar apurar o que poderá ter corrido mal.