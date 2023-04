Nove detidos por tráfico de droga em Lisboa

Sete homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 45 anos, foram detidos por tráfico de droga em operações realizadas nos bairros de Portugal Novo e das Moagens, nas Olaias, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a PSP.

Num comunicado, a PSP realçou que foram realizadas duas operações, em 28 de março e em 05 de abril, que tiveram como alvo pontos de venda direta aos consumidores que se tinham estabelecido nos bairros de Portugal Novo e das Moagens, em Lisboa.

Além das detenções, nestas operações foram apreendidas 2.941 doses individuais de cocaína, 313 doses individuais de heroína, 104 doses individuais de haxixe e 2.593 euros.

Segundo a PSP, após primeiro interrogatório judicial, os detidos no dia 28 de março ficaram em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, à exceção de um suspeito, que ficou sujeito a apresentações semanais às autoridades.

Os detidos no dia 05 de abril foram presentes a primeiro interrogatório judicial, desconhecendo-se ao momento a medida de coação aplicada, salientou a PSP.

A polícia realçou ainda que as duas operações "permitiram anular as fortificações que os traficantes construíam no interior dos prédios destes bairros", restituindo "a liberdade aos moradores de lotes que se sentiam reféns nas suas próprias casas".