Nove pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, na sequência de uma colisão, em Ferreira do Alentejo, entre dois veículos ligeiros, um deles de mercadorias, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.

A colisão, que ocorreu por volta das 6h00, no IP8, na localidade de Beringel, distrito de Beja.

Os feridos foram transportados para o hospital de Beja, adiantou a fonte.