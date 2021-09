Em apenas uma noite, e no espaço de poucas horas, três jovens - dois de 20 e um de 22 anos -, assaltaram nove pessoas na baixa da cidade do Porto. Sempre com ameaça de uma faca, os suspeitos ameaçaram as vítimas de agressão e exigiram os telemóveis, dinheiro, a carteira e objetos de valor.Aconteceu esta quinta-feira de madrugada e o trio foi apanhado pouco depois pela Divisão de Investigação Criminal da PSP.