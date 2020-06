Nove meios aéreos combatem fogo em Rio Maior

Nove meios aéreos, entre aviões e helicópteros, estiveram envolvidos esta quinta-feira à tarde no combate a um incêndio que deflagrou numa zona de floresta na Quinta da Ferraria, em Rio Maior. O incêndio começou às 16h00, dividiu-se em duas frentes e rapidamente atingiu grandes dimensões.



Foram mobilizados 150 operacionais, que trabalharam com vista a travar o avanço das chamas para junto de habitações, o que foi conseguido. Às 19h00 o fogo foi circunscrito. Já no Fundão, em Alto do Pereiro, um incêndio em mato mobilizou quatro meios aéreos e 60 combatentes.

