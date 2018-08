Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove meios aéreos combatem incêndio em Seia

Fogo lavra num povoamento florestal na localidade de Fontão.

17:33

Um incêndio está a deflagrar esta sexta-feira no Parque Natural da Serra da Estrela, em Seia, Guarda. O alerta foi dado às 16h13 e no local já está mais de uma centena de bombeiros apoiados por 26 veículos e nove meios aéreos.



De acordo com fonte do Comando Distrital da Guarda, os bombeiros estão ainda a mobilizar mais meios dada a natureza do local.





Em atualização