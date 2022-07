Um incêndio deflagrou esta quinta-feira em Talhadas, Sever do Vouga. Tudo terá começado com um curto-circuito numa máquina de corte de madeira, que acabou por explodir.As chamas flagram por duas frentes.Cerca de 368 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 107 veículos combatem o fogo.Várias corporações dos bombeiros do distrito de Aveiro dão apoio para combater as chamas.A vegetação densa do local e a elevada temperatura dificulta o trabalho dos operacionais.Em atualização