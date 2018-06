Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove milhões de ajuda para vítimas de fogos

Apoios às vítimas são geridos por várias instituições.

Por Isabel Jordão | 09:00

Os donativos, para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que ultrapassam os nove milhões de euros, estão a ser utilizados sobretudo na reconstrução e apetrechamento das casas que foram destruídas pelas chamas.



Os fundos geridos pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela União das Misericórdias Portuguesas, que angariaram seis milhões de euros, apoiaram a reconstrução de 48 habitações.



À Cáritas Portuguesa chegaram 2,1 milhões, em resultado de uma campanha de solidariedade, enquanto a Cruz Vermelha Portuguesa angariou 700 mil euros, que foram destinados à reconstrução e apetrechamento de cinco casas, compra de equipamentos, viaturas, alimentação para animais e na prestação de apoio psicológico.



Amanhã completa-se um ano da tragédia, estando prevista, entre outras iniciativas, uma homenagem privada às vítimas, que inclui o lançamento de 66 balões brancos, um por cada morte, e a intervenção do Presidente da República. Os convidados vestem de branco.