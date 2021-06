Nove militares da GNR acusados por tortura no posto de Vila Nova de Gaia

Nove militares da GNR (um deles aposentado) do posto dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, estão acusados dos crimes de tortura, sequestro agravado, privação da liberdade e agressões, anunciou ontem o Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (3ª Secção de Gaia).Segundo a acusação, os arguidos infligiram durante cerca de nove horas tratamentos cruéis a um homem, nas instalações do posto, a 25 de agosto de 2019, por suspeitarem de que a vítima tinha furtado um carro ao guarda reformado e pretenderem obter assim uma confissão.A vítima, que terá sido levada para o posto com a justificação de que não se fazia acompanhar do cartão de cidadão, não identificou nenhum dos guardas suspeitos. A lista dos militares acusados pelo Ministério Público, com a exceção do guarda reformado, integravam a totalidade da escala de serviço do período do dia em que as agressões terão ocorrido.O Ministério Público pede ainda, no despacho de acusação, que seja aplicada aos arguidos a pena acessória de proibição do exercício de funções de militar daquela força de segurança.