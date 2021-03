Nove PJ explicam caso Tancos

Nove dos inspetores da Polícia Judiciária que investigaram o assalto aos paióis militares de Tancos e a recuperação do armamento militar, em 2017, foram esta segunda-feira ouvidos, como testemunhas, no julgamento do processo, que decorre numa sala do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), Santarém.



A sessão de segunda-feira foi a 22ª e contou com a participação de quatro dos 23 arguidos, entre eles o ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes e os oficiais da PJM Vasco Brazão e Luís Vieira. O julgamento continua esta terça-feira, com a inquirição de mais testemunhas do Ministério Público, de um total de 116. As sessões começaram em novembro passado e em fevereiro mudaram-se do tribunal para o CNEMA, após interrupção de um mês pela Covid-19.

