Nove profissionais de saúde do Hospital Santa Luzia de Elvas, foram diagnosticados com sarna.A situação foi confirmada aoesta quinta-feira.Vera Escoto, diretora-clínica do Hospital disse aoque já foram tomadas as medidas adequadas de prevenção à situação. De acordo com a profissional "o foco [da doença] está controlado e os profissionais infetados - três enfermeiros e seis assistentes operacionais - já foram observados e medicados.Em atualização