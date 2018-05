Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novilho ataca proprietário em Alvaiázere

Homem caiu desamparado e sofreu ferimentos graves na cabeça.

08:04

O proprietário de um novilho que estava a ser colocado numa viatura, por ter sido vendido, foi atacado pelo animal com uma marrada, ficando em estado grave.



O acidente ocorreu esta segunda-feira à tarde, em Casalinhos, Alvaiázere, e a vítima, de 50 anos, foi assistida por uma equipa dos bombeiros e transportada para os Hospitais de Coimbra.



Com o ataque do animal, o homem caiu desamparado e sofreu ferimentos graves na cabeça.