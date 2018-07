Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo bispo quer igreja ativa e “aberta a todos”

D. António Luciano diz que a justiça e a paz social não podem ser opção de segundo plano.

Por Mário Freire | 08:22

Milhares de pessoas marcaram este domingo presença, dentro e fora, da Sé Catedral de Viseu para assistir à primeira eucaristia do novo bispo de Viseu, D. António Luciano, que quer uma igreja ativa e "aberta a todos".



Na homilia da entrada solene na Diocese de Viseu, pediu aos fiéis um olhar atento para o Mundo, onde não podem esquecer as "complexidades existenciais e os desafios que faz à doutrina social da Igreja".



" A justiça e a paz social que somos chamados a construir, crentes e não crentes, não pode ser uma opção de segundo plano", alertou o bispo.



Para D. António Luciano, o respeito pela vida e pela pessoa humana deve ter como princípio a dignidade e a integridade, "com consciência, respeito e responsabilidade onde tem de haver espaço para o acolhimento do outro, seja ele quem for e de onde vier".



Durante a cerimónia, o prelado, nomeado para o cargo pelo papa Francisco em maio, aludiu ainda aos novos desafios que o esperam: "É preciso cuidar dos sacerdotes, do seminário, da família, dos jovens, das vocações, das comunidades, dos pobres, dos doentes e dos marginalizados e excluídos", afirmou.



D. António Luciano iniciou oficialmente as funções no sábado, numa cerimónia restrita ao Colégio de Consultores, que decorreu no Salão Nobre da Casa Episcopal, onde foi lida a Bula de nomeação e o bispo fez a profissão de fé e o juramento de fidelidade à Igreja, em união com o papa Francisco.



O Chanceler da Cúria redigiu a Ata de Posse, que foi assinada por todos.